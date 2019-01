Nohy už má jako ze žurnálu a hubne dál: Vdova po muzikantu Brabcovi už má dole přes 15 kilo

Rezková vypadá čím dál lépe. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová

Před padesátkou se rozhodla zatočit se svou figurou a opravdu se jí to daří. Šárka Rezková (49) začala v loňském roce radikálně hubnout kvůli svému jubilejnímu koncertu a stále v tom pokračuje. „Už jsem shodila přes patnáct kilogramů a chci dát dolů ještě dalších patnáct. Nedělám to nějakým drastickým způsobem,“ svěřila se nám zpěvačka, která opět zavítala do Česka.

Vdova po muzikantovi Jiřím Brabcovi (†63) žije již nějakou dobu v Holandsku, ale domů se kvůli koncertování pravidelně vrací. Už na první pohled bylo také vidět, že jí její nový zdravotní styl prospívá. Zpěvačka se pochlubila štíhlou figurou a nohama, které jí mohou závidět i o generaci mladší ženy.

„Rozhodně se nyní cítím lépe, ale mám partie, kde silně pochybuji, že tam zhubnu tak, jak bych chtěla. Už jsem začala i přemýšlet nad tím, že si nějaké ty partie nechám odsát, ale uvidím, jak mi to půjde samotné,“ svěřila se Šárka, která vyřadila ze svého jídelníčku pšenici, jí hodně bílkovin a vyhýbá se sacharidům. K tomu pravidelně cvičí jógu.

„Cvičím si ji doma, určitě to nedělám všechno úplně správně. Ale je to dobré na mysl a orgány. To tělo se mi zpevnilo a začala jsem se tvarovat. Nejdůležitější je to jídlo, kolem Vánoc jsem to striktně nedodržovala, ale už jsem do toho zase naskočila,“ prozradila Super.cz Rezková, která chce být na svůj koncert 28. března ve výborné kondici. ■