Z tropů rovnou do zimy: Česká Miss World teď vystavuje sexy křivky na horách

Natálie Kotková ukázala výstavní postavičku v plavkách i v Alpách. Foto: Instagram N. Kotkové

Z letních veder se totiž modelka jela trochu zchladit rovnou do italských Alp, kde si užívá nejen jízdu na snowboardu, ale také vířivku pod širým nebem. „Ráno se mě zeptali, jestli nechci do vířivky, že to bude hezký. Tak říkám, proč ne. Ale že to bude vypadat takto?“ komentovala krásná blondýnka svou fotku na Instagramu.

Prvotní obavy z extrémního teplotního rozdílu však nakonec byly zbytečné. „Očekávání, že budu mrznout po Mauriciu, se nenaplnilo, totálně jsem se vařila, jak bylo teplíčko a pořád jsme jezdili a chodili,“ vzkázala modelka hned po příjezdu do ledového ráje. ■