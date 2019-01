Na tobogánu Jakub Kohák dováděl jako malý kluk, se syny ale do bazénu nechodí. Důvod vás překvapí

Jakub Kohák si vodní atrakci užíval jako malý kluk. Herminapress

„Moc nechodím. Zaprvé není moc času a zadruhé nerad dávám na odiv svoje krásné tělo,“ odůvodnil své řídké návštěvy aquaparků herec, který ani během testování virtuální reality na tobogánu nesundal černé funkční triko.

Společný čas si ale s dětmi vynahrazuje jinak. Nedávno je vzal například na hory. „Pěkné to bylo, hodně sněhu. Malej ještě nelyžuje, ale toho staršího to docela baví,“ pochvaloval si Kohák a dodal, že přestože má kvůli natáčení nového filmu málo času, udělá si v blízké době čas na romantický výlet do Moskvy jen s partnerkou Barbarou. ■