Pánové, držte se: Moderátorka Primy Sandra Parmová se pochlubila novým silikonovým hrudníkem!

Moderátorka se pochlubila svým novým dekoltem. Foto: Super.cz/facebook S.Parmové

Z tohohle pohledu vám spadne brada. Moderátorka Odpoledních zpráv na Primě Sandra Parmová (33) se rozhodla na podzim loňského roku k radikální změně. Krásná blondýnka se svěřila do rukou plastického chirurga a nechala si zvětšit ňadra. A nutno říct, změna je to opravdu k lepšímu.

„Kojení. Skvělá a prospěšná věc. Jsem ráda, že jsem to Emilce mohla téměř rok dopřát. O některých následcích víš, ale přeješ si, aby to u tebe bylo jinak. No nebylo. Každopádně jsem konečně našla čas vám vyfotit porovnání před a po,“ svěřila se moderátorka, která se nyní může chlubit bujným a pevným dekoltem, o němž se jí předtím mohlo jen zdát.

„Mám šest týdnů po operaci prsou, už nemusím nosit kompresní prádlo a děkuju panu doktoru Pachmanovi, že můžu zažívat tenhle pocit,“ dodala Sandra, která si své silikonové poprsí nemůže vynachválit. Při pohledu na snímky v černém krajkovém prádle před operací a po ní se jí ale vůbec nedivíme. No posuďte sami. ■