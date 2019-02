Patricie Solaříková se zasnoubila! S fanoušky se podělila o uplakanou momentku i prstýnek, který jí přítel navlékl

Patricie Solaříková se bude vdávat. Foto: Super.cz/Instagram P. Solaříkové

Přítel Patricii požádal o ruku už před nějakou dobou, zprávu si ale chtěli chvíli uchovat pro sebe a své nejbližší. „Teď už to ale vědí všichni, kdo to měli vědět, komu jsme to chtěli říct osobně, a tím pádem se s vámi můžu o tuhle fotku podělit... mám ji totiž moc ráda,“ napsala herečka na Instagramu k momentce s prstýnkem. Nechybí ani slzičky štěstí.

Patricie v rozhovorech už nějakou dobu naznačovala, že by se zásnubám a potažmo sňatku nebránila. „Jsem připravená, ale to je záležitost spíš toho chlapa. To já nechávám čistě na něm,” řekla nám nedávno. Evidentně jsou v tom s partnerem zajedno.

Patriciin nový rok je plný změn. Kromě životních i pracovních. Herečka ve čtvrtek potvrdila, že po třinácti letech končí v seriálu Ulice. ■