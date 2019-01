Konec po 13 letech! Patricie Solaříková se loučí s Ulicí

Patricie Solaříková se rozhodla odejít z Ulice. Na fotce s Matoušem Rumlem Foto: TV Nova

Zatímco její seriálový bratr Matěj v podání Jakuba Štáfka se do Ulice nedávno vrátil, Solaříková dala výpověď. „Ano, je to tak. Po 13 letech jsem z Ulice odešla. Bylo to na mou žádost a po vzájemné přátelské domluvě,“ řekla Extra herečka. „Příběh seriálové postavy Patricie Solaříkové v Ulici se uzavírá stěhováním Terezy do zahraničí. Patricie strávila v Ulici 13 let, a tak je přirozené, že zatoužila po změně,“ napsala Super.cz PR koordinátorka pořadu Kateřina Kotalová. Diváci seriálu budou moci Solaříkovou vidět ještě asi týden.

O jejím konci přitom televizní diváci už nějakou dobu spekulovali. Hereččina postava se totiž rozhodla odjet do zahraničí, což v televizních projektech obvykle znamená, že si herec dává pauzu, ale spíš že končí. Zároveň se tím ale nechávají tvůrcům, a koneckonců i právě hercům, otevřená vrátka v případě změny názoru či podmínek. To byl případ například Anny Kadeřávkové. ■