Pánové, máte šanci. Tato kráska s makedonskými kořeny je stále single

V náruči tohoto fešáka se Sara objevuje často. Fanoušci prý ale zoufat nemusí... Super.cz

Kráska s makedonskými kořeny se nemusí trápit tím, že by nějaký její partner žárlil na toho tanečního, kterým je profesionální tanečník Adam Havel. Dvojice si prý sedla hlavně lidsky. „Moc si spolu rozumíme. Máme to postavené na kamarádské bázi. Na tréninku se vždycky hodně nasmějeme. Dokonce se snažíme svěřovat o životě. Jsem moc ráda za to, že je to mezi námi takové čisté a že na mě nekouká jinýma očima. To by mi asi nebylo příjemné při tancování,” vysvětluje herečka.

Na naše námitky, že toto tvrdila i Anna Polívková, která skončila s tanečním partnerem Michalem Kurtišem, Marie Doležalová, která má dítě s Markem Zelinkou, či Jitka Čvančarová, která má dvě děti s Petrem Čadkem, reagovala Sara s úsměvem. „Nikdy člověk neví, co mu život přinese, ale myslím si, že s Adamem zůstane náš vztah na kamarádské bázi,” culí se Sara. ■