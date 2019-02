Muži od ní opět neodtrhnou pohledy. Kráska s laníma očima se chystá předvést svůj další talent

Herečka si vyzkouší trochu jinou roli. Super.cz

Znáte ji z mnoha filmů a seriálů a můžete ji vidět i na divadelním jevišti. Pro Saru Sandevu (21) to bude ale vůbec poprvé, co bude na jevišti tancovat. Herečka dostala příležitost zúčastnit se projektu Roztančené jeviště, který je divadelní obdobou taneční soutěže StarDance.

„Moc se na to těším, protože tanec mě moc baví. Je to druh pohybu, při kterém se dá vyjádřit spoustu věcí, emoce, vytančit se z něčeho a je to nová zkušenost, myslím tím styl tance. Dříve jsem tancovala street dance. Latina je velká dřina, ale je to krásné, když se to pak povede,“ prozradila Sara Sandeva, která bude mít za úkol naučit se s tanečním partnerem Adamem Havlem slowfox a jive.

Nějakou taneční průpravu ale herečka má, neboť působila v taneční skupině. „Dělala jsem street dance. Taneční mě minuly. Jednak jsem na to neměla čas a nijak mě to nelákalo. Jsem ráda za tuto příležitost, tak jsem ráda, že se naučím pár základních kroků,” říká Sara Sandeva. ■