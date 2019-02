Účast v další řadě StarDance by nejspíš odmítla. Ivana Chýlková zná své limity

Ivana Chýlková se předvede v jiné úloze. Super.cz

Byť je Ivana Chýlková (55) činoherní herečkou, je stále častěji obsazována do muzikálů. Hraje například v Legendě jménem Holmes a díky roli dohazovačky Dolly Leviové se dostala do užší nominace na ceny Thálie. Herečka obstojně zpívá, ale i tančí. Proto by mohla účast v projektu Roztančené jeviště zvládnout. Nebo tomu tak není?

„Ono to tak jen vypadá. Když jsem dostala tuhle nabídku, tak jsem se jí ráda zúčastnila, protože tanec mě baví. To trvalo do doby, než jsem absolvovala první trénink a zjistila jsem, že tak nadaná zase nejsem. Je to tedy pro mě velká výzva se s tím poprat. Hodně mě tanec baví,“ řekla úspěšná herečka.

Chýlková má za úkol naučit se s profesionálním tanečníkem, kterým je pro ni František Kopecký, dva tance, se kterými bude soutěžit na divadelním jevišti před diváky. „Měla jsem jediné přání, abych nemusela tančit valčík. Takže jsem si samozřejmě vylosovala valčík a paso doble,” krčí rameny herečka.

Herečka sice v době dospívání chodila do tanečních, ale příliš si z nich nepamatuje. Spíš sází na to, co se naučila na škole. „Dělala jsem DAMU a tam bylo pohybových hodin,” vzpomíná herečka.

Ivana Chýlková kupodivu ještě nikdy nedostala nabídku zúčastnit se televizní soutěže StarDance, která je obdobou zmíněného projektu, a sama se do taneční soutěže nehrne. „Myslím, že díky aktuální zkušenosti jsem poznala, že na to nemám,” směje se Ivana Chýlková. ■