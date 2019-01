Těhotná zpěvačka si střílí ze svých otoků: Tyhle dvě fotky jsou naprostý extrém

Jessica Simpson čeká třetí dítě. S manželem Ericem Johnsonem má už dceru Maxwell a syna Aceho. Profimedia.cz

Simpson se jako spousta dalších celebrit zapojila do výzvy s názvem #10yearchallenge, v níž jde o to, že lidé na sociálních sítích sdílejí své fotky, jež dělí deset let. Zatímco u některých, např. u Reese Witherspoon, Jessicy Biel nebo třeba Ellen DeGeneres, změnu téměř nezaznamenáte, u jiných je markantní.

A pak jsou tu tací, kteří si z výzvy, a potažmo sami ze sebe, utahují. Do této kategorie patří třeba těhotná Amy Schumer, která se připodobnila k filmové „zrůdě“ (Charlize Theron), nebo právě Jessica Simpson. Snímek, který sdílela s tím aktuálním, je starý pouze pět let a je z doby, kdy propadla posilování a byla ve vrcholné formě.

Jessica Simpson nesrovnávala obličej, ale nohy. Do výzvy se jí sešly dva extrémy

Nikdy jsem si neuvědomila, jak rozdílně teď držím ruce, žertovala Ellen DeGeneres

Reese Witherspoon vypadá stejně jako před deseti lety

Nebyla by to Amy Schumer, kdyby si z výzvy a ze sebe neudělala legraci

Z Jessicy Biel je brunetka. Jiný rozdíl nevidíme