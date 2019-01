Trápení vdovy po muzikantu Brabcovi (†63): Zpěvačku opustili dva členové rodiny krátce za sebou

Rezková si prošla smutnými dny. Michaela Feuereislová

„Bohužel se stala taková věc, že zhruba před třemi měsíci nám tady v Čechách v psím hotelu za zvláštních okolností zemřel milovaný pejsek, a to leonberger Amar. Byly mu tři roky. Byla to nešťastná věc, která nás hodně zdrtila,“ svěřila Super.cz se slzami v očích zpěvačka. Přes Vánoce se snažila z nečekaného odchodu svého miláčka dostat, ale začátkem roku přišla další rána.

„Moje dvanáctiletá fenka peruánského naháče Gajra začala hubnout a nebylo jí dobře, když jsme se vrátili po Vánocích z Čech do Holandska, kde žijeme. Vytáhla jsem v jednu v noci veterináře z postele, aby zjistil, co jí je,“ prozradila interpretka slavného hitu Borůvková. „Řekl, že to vypadá na nádor. Následně se zjistilo, že má nádor na plicích a pravá už nefungovala, bylo to špatné, nešlo to léčit, nechtěla jsem ji trápit, tak jsme se dohodli na eutanázii, takže nám minulý týden Gajra odešla také nahoru,“ dodala smutně zpěvačka.

Bez zvířecí lásky si ale život představit nedokáže, takže se rozhodla, že si pořídí nového kamaráda. „Mám nové štěně leonbergera Leona, ten nám teď bude dělat radost a spolu s ním také nová kočička Fran. Tu jsme adoptovali z útulku a je tady v Čechách u syna. Jsou jí čtyři měsíce a myslím, že se jí u nás bude dařit,“ prozradila Šárka, která se snaží těžké období zahánět prací a přípravami na svůj velký narozeninový koncert, který ji čeká již 28. března. ■