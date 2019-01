Herečka (70) z kultovního thrilleru prozradila, jak se jí podařilo shodit 27 kilogramů

Kathy Bates je o 27 kilogramů lehčí. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Už ve filmu Misery nechce zemřít (1990), který jí přinesl Oscara, byla pořádný kus ženské. Kathy Bates měla celý život sklony k nadváze a vyzrát nad tloustnutím se jí podařilo až v seniorském věku. O to více je se svými výsledky nyní spokojená.

„Podvědomí mi bránilo odtrhnout se od talíře. Neteř mi prozradila, že všechno je o psychice. Není to žádné tajemství, ale čistá biologie. Naše tělo funguje na základě vjemů a mozek vysílá signály do žaludku,“ prozradila hvězda seriálu American Horror Story magazínu Us Weekly.

„Trik je v tom své podvědomí přelstít a talíř od sebe odstrčit,“ dodala Kathy s tím, že se nedržela žádného moderního hubnoucího trendu. Šla na to postaru. Zanevřela na fast foody a slazené nápoje a kila šla dolů. Proces hubnutí si ale žádal trpělivost: „Výsledek se nedostavil hned, pár let to trvalo. Zásadní je odhodlání něco změnit.“

Americká herečka v minulosti bojovala s rakovinou vaječníků i prsu. Všechny zdravotní překážky ustála a nyní je prý v nejlepší životní formě. To ostatně dokázala i na galavečeru Health Hero Awards v New Yorku. O 27 kilogramů lehčí Kathy už nemusí nosit jen volné šaty. Černé kalhoty doplnila pestrým zkráceným sakem. Velkou změnou byly její šedivé vlasy nabarvené načerno. ■