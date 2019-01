Tohle tady ještě nebylo: Martin Zounar šel s kůží na trh, po divadelním jevišti běhal nahý

Martin Zounar studem rozhodně netrpí. Herminapress

Během této divadelní premiéry se publikum rozhodně nenudilo. Své diváky přivedli do varu Martin Zounar (51) a jeho mladší kolega Martin Kraus (35), a to nejen díky humoru. Ústřední dvojice nového představení v Divadle Palace Dva nahatý chlapi, které režíroval Antonín Procházka, totiž nechala doma veškerý stud a s ním i svoje spodní prádlo.

Oba herci totiž komedii odehráli úplně naostro a divákům hned několikrát předvedli, co pod prostěradly skrývají.

„Já se nestydím, tady ta nahota je funkční. Kdyby diváci tušili, že máme pod tím prostěradlem slipy, tak by to nebylo to pravé. A tato komedie není o nahotě. Je o skrytých touhách lidí, že se ráno probudí a zjistí, že se v jejich životě něco změnilo. Tak to je, to přináší život,“ uvedl Martin Zounar, který se za svůj herecký výkon dočkal zasloužených diváckých ovací.

Nutno říct, že taková podívaná na české divadelní scéně dlouho nebyla a fanoušci Boba Švarce z Ordinace v růžové zahradě se nemusí těšit pouze na něho. Na jevišti se objeví také jeho kolegyně ze seriálu Martina Randová (46).

„S Martinou už tvoříme takové herecké manželství a myslím, že je to na našem hraní znát. Zase na druhou stranu je příjemné, že nás lidé stále nevidí v podobě poblázněné dvojice Boba a Heluš. A i když s Martinou hrajeme spolu už tak dlouho, dovedeme se překvapit,“ prozradil herec. ■