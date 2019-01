Vlásenkář s nápaditou vizáží se chtěl stát Gayem roku, teď svým arogantním chováním šokoval v kulinářské show

Vlásenkář Standa jako kuchař neobstál. Video: archiv Tv Nova

Soutěžící s extravagantní vizáží připravil buřt guláš a hned na začátku překvapil porotce svým vyjadřováním. „Mohl jsem sice udělat kvalitnější jídlo a víc nad tím zapřemýšlet,“ přiznal Standa. „A proč jsi to neudělal?“ zajímalo porotu. „Protože nevybleju svou kreativitu hned na začátku soutěže,“ komentoval arogantně Standa.

Co následovalo, ale opravdu nikdo nečekal. Při ochutnávání porotě sdělil, že jídlo nesolil, nezahušťoval a neochutnal. „Ty nám tady něco naservíruješ a ani jsi to neochutnal?“ zajímalo Přemka. „To je vaše práce ochutnávat,“ odsekl Standa. To porotce tak namíchlo, že odešel, aniž by jídlo ochutnal. ■