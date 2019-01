Bude z tintítka bodyguard? Zpěvák, který měl dřív pletky s policií, na sobě zamakal a je z něj nový člověk

Jakub Ondra začínal na ulici a teď by rád odjel reprezentovat na Eurovizi. Video: archiv J. Ondry

Jméno Jakub Ondra jste už možná zaznamenali. Jde o zpěváka, který se od svých sedmnácti let věnuje buskingu (vystupování na ulicích), zpíval v Paříži, Lisabonu, Oslu, Dublinu, Florencii i Berlíně, a právě na ulici dostal přelomovou hudební nabídku - možnost vystoupit na největší hudební události ve Švýcarsku (Energy Star Night). A nyní bojuje o další, o účast na Eurovizi. O tom, kdo bude Česko na soutěži zastupovat, rozhodne mezinárodní porota a hlasující diváci prostřednictvím mobilní aplikace.

Svůj um by Ondra letos rád ukázal v Tel Avivu, kde se bude mezinárodní pěvecké klání konat. A přípravu vzal zpěvák opravdu od podlahy. „Musím se přiznat, že miluju české pivo, a když jsme s týmem začali makat na songu Space Sushi a na tom, abychom se dostali na Eurovizi, tak jsem to vzal se vším všudy. Omezil jsem pivo, začal cvičit. Dokonce jsem se chtěl naučit i trochu tančit, ale to se bohužel moc nepovedlo,“ směje se Jakub.

Na fyzičce začal pracovat loni v srpnu, kam až to povede, sám neví. „Přiznám se, že mě to začalo hrozně bavit, protože jsem viděl změny nejen na svém těle, ale vždycky jsem si při cvičení vyčistil hlavu a odboural stres. Takže nemám cíl, ale spíše to vnímám jako cestu, jak pro sebe a své tělo něco udělat,“ říká Ondra.

Jak už bylo zmíněno, busking Jakubovi přinesl zajímavé nabídky, zažil ale i krušné chvíle. Za vystupování na ulici byl 3x zadržen. Poprvé ve Vídni, kde byl s Mikolasem Josefem, který mimochodem reprezentoval Česko na Eurovizi loni, pak v Mnichově, a ve švýcarském Bielu zpěvák dokonce strávil den v cele předběžného zadržení.

V roce 2017 Ondra vydal pod německým Sony Music své debutové album Old Town Square. ■