Poznáte chlapečka na fotce? Zpívá, miluje bojová umění a v dětství si prošel šikanou

Z chlapečka na fotce se stal zpěvák a skladatel. Foto: archiv České televize

Jedním z nich byla část dětství, kdy s nástupem do základní školy čelil šikaně. „Byli to starší kluci, byli asi tři nebo čtyři, nechci nikoho jmenovat. Byl jsem uzavřený, trochu jsem se za to styděl, dusil jsem to v sobě,“ prozradil zpěvák, kterému se nevyhnuly situace, kdy ho starší spolužáci mlátili na ulici. „Strašně se bojíš, začneš se klepat, je to adrenalin, je to strach a ty údery naštěstí až tak nebolí, bolí ta situace,“ prozradil Bárta v pořadu 13. komnata.

Ještě před nástupem do školy cestoval po světě. Rodiče byli muzikanti a už od pěti let s nimi Vašek zpíval, kde se dalo. O období, na které nerad vzpomíná, se nyní rozpovídal s tím, že nejvíce mu pomohlo začít cvičit a věnovat se bojovému umění. Rád by také začal pomáhat dalším dětem, které si něčím podobným procházejí.

„Ty myšlenky a ty zkušenosti, z nich jsem si vzal jen pozitivum, chtěl bych založit nadaci proti šikaně a tenhle můj příběh tím zakončit,“ dodal Vašek v pořadu, který poběží tento pátek. ■