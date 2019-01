6 slavných herců, kteří si vzali mnohem mladší ženy: I přes věkový rozdíl to těmto párům stále klape

Tito herci se oženili s výrazně mladšími ženami. Profimedia.cz

Když láska zavelí, věk se promění jen v pouhé číslo. Toto klišé se proměnilo ve skutečnost pro řadu slavných mužů, jen několika z nich to ale vydrželo. Podívejte se na hollywoodské herce, kteří si vzali výrazně mladší partnerky a žijí šťastně až...však víte.

Alec a Hilaria Baldwin

Herec Alec Baldwin (60) začal randit s instruktorkou jógy Hilarií Thomas (35) v roce 2011, když mu bylo 53 a jí teprve 27. Vzali se o rok později a žijí spolu šťastně až dodnes. Mají společně čtyři děti, a dokonce se proslýchá, že uvažují ještě o pátém. Baldwin byl před tím ženatý s Kim Basinger, se kterou má dceru Ireland.

Harrison Ford a Calista Flockhart

Harrison Ford (76) začal randit s představitelkou Ally McBeal Calistou Flockhart (54) v roce 2002. Bylo mu tehdy už 60 a jí 38. Vzali se však až v roce 2010 a Ford adoptoval i syna Liama, kterého adoptovala předtím Calista. Ford byl předtím dvakrát ženatý a má čtyři vlastní děti.

Michael Douglas a Catherine Zeta-Jones

Michael Douglas (74) se oženil s krásnou Zetou-Jones (49) v roce 2000, když mu bylo 56 a jí 31. Pár je spolu dodnes a mají dvě děti. Pro Douglase to je druhé manželství. Z prvního má syna Camerona.

Richard Gere a Alejandra Silva

Richard Gere (69) a Alejandra Silva (35) se vzali v loňském roce, i když spolu randí už čtyři roky. Na cestě je dokonce společný potomek, i když o těhotenství hvězdný pár příliš nemluví. Zatímco Gere má za sebou dvě předchozí manželství a jednoho dospělého syna, Silva se před Gerem stihla provdat jednou a má rovněž jednoho syna.

Vincent Cassel a Tina Kunakey

V loňském roce si řekli své "ano" také herec Vincent Cassel (52) a francouzská modelka Tina Kunakey (21). Herec se tak oženil s dívkou mladší o neuvěřitelných 31 let, se kterou už očekává i potomka. Předtím byl ženatý se sexbombou Monikou Bellucci, se kterou má dvě děti.

George a Amal Clooney

Už to vypadalo, že nestárnoucího hollywoodského krasavce George Clooneyho (57) snad žádná neuloví. Nakonec se to však podařilo právničce a bojovnici za lidská práva Amal Alamuddin (40), se kterou se herec oženil v roce 2014. Dnes s o 17 let mladší manželkou mají dvě děti a vypadají stále velmi šťastně. Clooney byl před Amal jednou ženatý. ■