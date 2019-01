Tajemství zářivé pleti Victorie Beckham? Krém za téměř 35 tisíc vytvořený z její vlastní krve!

Victoria Beckham Profimedia.cz

„Doktorka odebrala moji krev a vytvořila z ní léčivé produkty, které působí protizánětlivě a regenerují. Poté co jsem spala s maskou na obličeji, se cítím velmi hydratovaná a svěží,“ předvedla svou zářivou pleť.

Loni touto dobou Victoria svěřila svým fanynkám, jak postupuje v péči o pleť, tělo a vlasy. Za základní kosmetiku utratí v přepočtu více než 40 tisíc korun měsíčně. „V mládí jsem měla problematickou pleť a hodně jsem ji zakrývala, dnes si s takovou věcí už nemusím dělat starosti. Naučila jsem se, co je pro mě dobré a co funguje,“ prozradila kosmetické webové stránce Into The Gloss. Bohužel, většina fanynek si zřejmě nemůže dovolit utrácet za kosmetiku a péči o pleť tolik jako Victoria, nicméně, pokud patříte mezi ty, co mohou, neváhejte se inspirovat. ■