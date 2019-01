Strach z další operace. Verešová si při své milované aktivitě opět vážně zranila koleno

Andreu opět trápí poraněné koleno. Foto: Super.cz/Instagram A. Verešové

„Během prvního zranění jsem skončila s přetrhanými křížovými vazy a natrženým bočním vazem. Teď doufám, že to nebude navíc poškozený meniskus,” říká kráska, která po první nehodě lyžuje zásadně s ortézou. „Kvůli tomu, že už nemám vazy, tak musím lyžovat s ortézou. Asi jsem ji měla špatně utaženou a přecenila jsem své síly a možnosti, najela jsem do vysokého sněhu a už to bylo,” krčí rameny Andrea, která zatím nohu fixuje speciálními tejpy a ortézou.

Andrea má za sebou vyšetření u specialisty a čeká na výsledky rezonance. „Zatím nevím, jestli je to vážné. Do konce týdne bych měla vědět, co se mnou bude. Musela jsem zrušit nějaké zakázky. Ale zdraví je přednější. Nemám ale možnost to ustát na podpatcích,” říká. Modelka ale nemohla zrušit všechny zakázky a dnes například točí reklamu.

V negativní situaci se snaží najít pozitiva. „Teď budu mít možnost si pořádně odpočinout. Jsem typ člověka, která odpočívá aktivně, teď to budu muset vyzkoušet jinak. Tělo to tak asi chtělo,” říká smířeně Andrea Verešová. ■