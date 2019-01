Naďa Urbánková trpí po boji s rakovinou dalšími zdravotními problémy: Při odchodu z akce ji museli podpírat z obou stran

Naďa Urbánková je i přes zdravotní komplikace stále plná pozitivní energie. Michaela Feuereislová

Zpěvačka si nenechala ujít slavnostní křest knižní prvotiny své dcery Jany Fabiánové (39), kde rozdávala pozitivní energii. Za úsměvem však skrývala fyzickou bolest, které dala průchod až po skončení akce. Při odchodu z budovy měla značné problémy s chůzí a z obou stran ji museli podpírat dva muži.

Přes tyto útrapy ale stále vede aktivní život a nadále se věnuje tomu, co ji dělá šťastnou. „Zpívám, moderuji v rádiu, jezdím s kapelou. Takže se v podstatě nic nezměnilo,“ svěřila Super.cz Urbánková, která je především náležitě pyšná na svou dceru. „Velmi ji obdivuji, protože ta kniha v sobě nese takovou spoustu úžasných informací. Skoro si říkám, že kdybych tuto knížku měla možnost přečíst tak před padesáti lety, tak bych určitě neudělala tolik chyb jako doteď,“ přiznala.

Na křtu knihy se setkala také s dceřiným snoubencem Dinem Bosem, kterého si nemůže vynachválit. „Já moc neumím anglicky a on nemluví moc česky, ale mám ho ráda. Je to hodný člověk a myslím, že se mají rádi a že Jana potkala člověka, o kterého se může opřít a o kterém také ví, že ji má rád,“ rozplývala se blahem Urbánková.

Skoro by se mohlo zdát, že jediné, co jí v životě ještě schází, jsou vnoučata. Po těch ale zase tolik neprahne. „Po vnoučátkách netoužím. A hlavně je to věc mé dcery, jestli děti chce, nebo ne. Ona o tom zatím nepřemýšlí, protože má spoustu práce, navíc říká jednu pravdivou věc, a to že by se obávala přivést do tohoto světa malého nevinného človíčka. Třeba to přijde, nebo také ne. Ale rozhodně nejsem já ta, která říká, aby už měla děťátko, abych mohla drncat kočárek,“ dodala. ■