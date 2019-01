Dcera Nadi Urbánkové vydala příručku pro ženy: Kvůli svým názorům se ale občas setkává s výsměchem

Zpěvačka Jana Fabiánová (druhá zleva) vydala svou knižní prvotinu Krásně zdravá. Michaela Feuereislová

Naďa Urbánková (79) se dme pýchou. Její dcera Jana Fabiánová (39) totiž po návratu z Kalifornie zpět do své domoviny slaví jeden úspěch za druhým. Kromě toho, že v Česku zpívá ve dvou hudebních projektech, září také na prknech Divadla Semafor v novém muzikálu Alice, Alenka a voda živá a teď navíc vyslala do světa i svou knižní prvotinu Krásně zdravá.

Zpěvačka se stejně jako její snoubenec Dino Bose veřejně hlásí k veganství a několik svých oblíbených receptů napsala i do své knihy. Především má jít ale o jakousi příručku pro ženy, které chtějí vést vyrovnaný život. „Myslím si, že české ženy by si zasloužily větší sebedůvěru a ráda bych žila ve společnosti šťastných lidí. Člověk musí ale sám v sobě štěstí budovat, a právě proto jsem napsala tuto knihu,“ svěřila Super.cz umělkyně.

Na slavnostním křtu samozřejmě nemohla chybět maminka, která si její veganskou kuchyni prý nemůže vynachválit. „Ještě na to úplně nepřišla, ale vařím jí a chutná jí to,“ řekla zpěvačka a přiznala, že se při šíření veganské osvěty občas setkává s negativními reakcemi, a někdy dokonce i s výsměchem.

„Myslím si, že negativní postoj je přirozená reakce člověka na to, co nezná. Jestliže někdo nemá ty samé informace, co já, tak chápu, že mu to může připadat jen jako módní trend a že ho k něčemu ponoukám. Já se ale stala vegankou poté, co jsem viděla záběry z jatek a velkochovů. Je za tím jen soucit, nic jiného,“ vysvětlovala Jana Fabiánová. ■