Vašek Noid Bárta promluvil o šikaně: Ponížení od třídní učitelky i teror od starších kluků

Václav Noid Bárta promluvil o svém traumatu z dětství.

Zpěvák pochází z muzikantské rodiny a od dětství s rodiči hodně zpíval. „Já jsem odjakživa vystupoval, táta byl hudební režisér, máma zpěvačka, takže jsem v komponovaném pořadu, co spolu udělali, vystupoval,“ svěřil se Bárta s tím, že často jezdili také do zahraničí a už v pěti letech byl s rodiči na turné v Americe, kde zpívali folklórní písně. O pár let později si kvůli tomu ale zažil řadu nepříjemných situací.

„První nátlak a šikana nebyla od dítěte, ale od mojí třídní učitelky. Byla to zarytá komunistka a jí zřejmě vadilo, že jsme takhle svobodomyslná rodina a že si jezdíme po zahraničí,“ prozradil Vašek v pořadu 13. komnata.

„Pamatuji si, že ve druhé třídě, když jsem chtěl jít na záchod se vyčurat, tak mě nepustila. Já jsem se počural, před všemi těmi dětmi, a ona mě v tom ještě nechala takzvaně vykoupat a řekla mi, že mám smůlu a že to mám vytřít. Takže já jsem si před těmi dětmi musel vzít hadr a musel to potupně vytřít, tehdy jsem poprvé ucítil, že je něco špatně a život může být ošklivý,“ prozradil zpěvák, který přestoupil na jinou školu, kde začala šikana od jeho starších spolužáků, a to nejen psychická, ale i fyzická.

„Starší kluci ty mladší rádi terorizovali. Začalo to tam nanovo. Byli to starší kluci, byli asi tři nebo čtyři, nechci nikoho jmenovat. Byl jsem uzavřený, trochu jsem se za to styděl, dusil jsem to v sobě. Pamatuji si situaci, kdy jsem byl před obchodem v Klánovicích a oni mě začali na ulici před lidmi mlátit,“ prozradil Václav v pořadu 13. komnata, který poběží tento pátek. ■