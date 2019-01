Po zdravotních problémech už Ladislav Potměšil stojí opět na nohou. K herectví se ale nevrátí

Ladislav Potměšil Profimedia.cz

Představitel legendárního majora Maisnera Ladislav Potměšil (73) už nepotřebuje k chůzi oporu. Přitom ještě před rokem se bez chodítka neobešel. Potměšil absolvoval několik operací páteře a po jedné z nich, mu dokonce hrozilo ochrnutí. Oblíbený herec to však nevzdal a dnes stojí pevně na nohou.

„Chodítko už nepotřebuje,“ potvrdila deníku Aha! Potměšilova žena Jaroslava Brousková a svěřila také, že se její muž už bohužel nebude věnovat své profesi. „Smířil se s tím celkem dobře. S titanem v zádech chodí, a to je to nejdůležitější,“ uvedla s tím, že mu lékaři doporučili, aby se šetřil, a to v herecké branži prostě nejde.

Sám Potměšil o svém zdraví nemluví a plně se soustředí na zotavování. Proto o jeho zdravotním stavu informovala manželka. Jen připomeňme, že Potměšil absolvoval čtyři operativní zákroky v jednom roce. Kromě tří operací zad (při jedné z nich mu museli odstranit část obratle bederní páteře) musel v roce 2016 podstoupit i operaci kýly.

„S bederní páteří měl Láďa vždycky problémy, potom stačilo pár pracovních úrazů a za pár let se to všechno najednou teprve pořádně ozvalo,“ doplnila Brousková na vysvětlenou. ■