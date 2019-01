Kněžka lásky miliardáře Janečka kojí všude: Takhle dceru Isabelku krmila v letadle

Lilia kojila dceru Isabelu v letadle. Foto: Instagram L. Khousnoutdinové

Zastánkyně alternativního životního stylu tak ale učinila vskutku velmi originálním způsobem. Při kojení svého dítka se totiž nechala zvěčnit v letadle. „Kojíme dál, kojíme všude... Jsem velmi vděčná za to, že můžu bez problémů kojit (kousání novým zoubkem nepočítám). Je to krásně jednoduchý způsob, jak fungovat s dítětem (nejen) na cestách a vytváří magické okamžiky propojení. Prakticky, zdravotně, lidsky… je to prostě logické a krásné - nedokážu pochopit námitky proti kojení...“ vyjádřila se Janečkova kněžka lásky na Instagramu.

Fotka intimního okamžiku pravděpodobně vznikla při cestě na Bali, kde si éterická kráska užívá idylické chvíle s Karlem i Isabelkou už od Nového roku. ■