Na tohle se raději neptejte! Krásná herečka prozradila, jaký dotaz jí momentálně drásá nervy

Margot Robbie Profimedia.cz

Krásná představitelka Harley Quinn, Margot Robbie (28), která v posledních letech sbírá na hereckém poli jeden úspěch za druhým, je vdaná za Toma Ackerleye už dva roky. Pokud se jí ale zeptáte na to, kdy s manželem plánují rodinu, okamžitě se naježí.

„Tyhle sociální předsudky mě pěkně štvou. Jsi vdaná, teď měj dítě. Přestaňte předpokládat. Udělám, co budu chtít,“ promluvila otevřeně v rozhovoru pro rádio Times a dodala: „Jak si kdokoliv vůbec dovoluje mi diktovat, jak mám postupovat ohledně mateřství?!“

Robbie, která si v loňském roce vysloužila nominaci na Oscara za roli ve filmu Já, Tonya, je velmi úspěšná. Díky vlastní produkční společnosti si vybírá jenom role, které jsou pro ni zajímavé. Společnost LuckyChap Entertainment založila se svým manželem a stojí i za zmiňovaným snímkem Já, Tonya.

V současné době Margot sklízí úspěch s filmem Marie, královna skotská, kde ztvárnila královnu Alžbětu. V roce 2019 se můžeme těšit na její další projekty, včetně spolupráce s Quentinem Tarantinem na snímku Once Upon A Time In Hollywood. Jak je vidět, Margot má plné ruce práce a na zakládání rodiny nejspíš nemá nejmenší pomyšlení. ■