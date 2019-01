Po 4 měsících o sobě dala vědět: Královna Instagramu sdílela s fanoušky dojemný vzkaz

Selena Gomez se ozvala fanouškům. Profimedia.cz

Lidem se Gomez, která podle amerických médií bojuje s křehkou psychikou, a na čas se proto stáhla z veřejného života, v pondělí připomněla přáním do nového roku a také dojemným vzkazem. V něm mimo jiné děkuje za podporu, kterou jí fanoušci projevují, a popisuje, čím pro ni minulý rok byl.

„Je to dlouho, co jsem se vám ozvala naposledy. Chci všem popřát šťastný nový rok a poděkovat za vaši lásku a podporu. Minulý rok byl rokem sebereflexe, výzev a růstu. Vždy jsou to tyhle výzvy, které vám ukážou, kým jste a co všechno dokážete překonat. Věřte mi, není to snadné, ale jsem pyšná na osobu, která se ze mě stává a těším se na příští rok. Všechny vás mám ráda,“ napsala Selena.

Zahraniční média o Seleně v poslední době psala v souvislosti se zdravotními potížemi, jak fyzickými, které měly souviset se špatnou tvorbou bílých krvinek, tak i psychickými. Kvůli depresím a úzkosti zpěvačka vyhledala odbornou pomoc. Tak snad volno a oddych od života hvězdy zabraly a úsměv na fotce, kterou minulý týden sdílela její kamarádka Taylor Swift, je upřímný.

Selena (vzadu) s kamarádkami Taylor Swift (vlevo) a Cazzie David