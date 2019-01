Režisér Jan Hřebejk se pochlubil celou rodinkou: Z nemluvněte z Medvídka už je pořádný chlapák

Jan Hřebejk si vyrazil s rodinkou do kina. Profimedia.cz

Do společnosti vyráží režisér Jan Hřebejk (51) většinou jen v doprovodu své manželky Lenky Hřebejkové, tentokrát ale vyvedl celou rodinu. Všichni pohromadě si vyšli do kina na premiéru animované komedie Ledová sezóna: Medvědi jsou zpět.

Po delší době tak nejúspěšnější režisér porevolučních let veřejnosti ukázal i své děti. Ze syna Jonáše (12), který jako nemluvně účinkoval ve filmu Medvídek, už je pořádný chlapák a zdá se, že výšku zdědil spíš po mamince.

Zato mladší Antonie (10) jako by slavnému tatínkovi z oka vypadla. A také už je to slečna a parádnice. Na premiéru do kina přišla se slušivou čepicí s oušky a vlasy měla spletené do dvou copánků.

Jonáš jako miminko účinkoval ve filmu Medvídek