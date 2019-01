Charlie Sheen oslavil rok bez alkoholu a drog. Jak je na tom HIV pozitivní herec teď?

Charlie Sheen Profimedia.cz

Hollywoodský bouřlivák Charlie Sheen (53) strávil roky ve společnosti drog a alkoholu. Prohýřil většinu svých peněz, nakazil se virem HIV a docílil toho, že s ním ve filmové branži nikdo nechtěl spolupracovat. Divokému životu však dávno odzvonilo. O transformaci svého životního stylu promluvil pro ET během softballových her pro celebrity v Malibu.

„Je to dobrý. Muselo to přijít. Cítím se dobře,“ svěřil se herec, který je už více než rok střízlivý a čistý. Dokonce přiznal, že se chce zbavit i další závislosti. „Musím teď zapracovat ještě na kouření. Cigarety mi moc neprospívají. Rozhodl jsem se tak ještě před začátkem nového roku,“ dodal s tím, že vykouří dvě krabičky cigaret denně.

Otec pěti dětí nechvalně proslul svými závislostmi. Přiznal, že byl v minulosti bez drog celých 11 let, ale když mu v roce 2012 byl diagnostikován virus HIV, začal je užívat znovu. „Byl to jediný nástroj, který mi v té době sloužil. Věřil jsem, že by mohl pohltit všechen ten vztek a strach, ale jenom všechno zhoršil,“ promluvil v minulosti pro časopis People. ■