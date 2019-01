Tereza Kerndlová opět provokuje: Podívejte se, jak na dovolené vystavuje tělíčko v sexy prádle

Zpěvačka si užívá na Kanárských ostrovech. Foto: instagram T.Kerndlové

Přestože tvrdí, že není v té nejlepší formě, řada fanoušků by se s Terezou Kerndlovou (32) hádala. Sexy zpěvačka si užívá na ostrově Fuerteventura a pochlubila se provokativním snímkem z pouštních dun.

„Moje forma šla během posledních dvou let dost dolů, takže na sobě musím zapracovat, nicméně, nesnáším to, nebaví mě to, ale nedá se nic dělat, prostě musím,“ tvrdí o sobě zpěvačka, která si během pobytu na Kanárských ostrovech pouze neužívá, ale také chodí běhat na místní pláže.

Snímky z pouště ale rozhodně hovoří jinak. Tereza vypadá v bílém kompletu skvěle a rozhodně by na své postavě nemusela nic měnit. „Kočka jako vždy a ta postavička nemá chybu,“ stojí v jednom z mnoha komentářů u její fotky. ■