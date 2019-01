To je ale smolařka. Nejkrásnější dovolená v životě finalistky SuperStar se na zpáteční cestě proměnila v horor

Po chvílích radosti přišla nepříjemná sprcha. Foto: instagram V. Stýblové

„V pondělí večer jsme letěli z Mexika do Švýcarska, kde jsme si koupili v bezcelní zóně dvě lahve tequily a nějaký ty suvenýry. Cesta deset hodin v letadle šla přežít, ale přistání už horší. Pilot čtyřicet minut kroužil kolem letiště, protože nemohl přistát kvůli špatným podmínkám, pak na brzdu šlápnul tak, že jsme mysleli, že nám to vymlátí zuby. No nic, v 11.50 jsme měli být na letišti, přistáli jsme nějak kolem půl jedné a letadlo ze Švýcarska do Vídně letělo ve 12.40. Na terminál jsme museli vlakem a hodinky ukazovaly 12.35. Měla jsem nervy v kýblu a manžel mě držel nad vodou,” podrobně popisovala zpěvačka průběh zpátečního letu a dále pokračovala:

„Běželi jsme jako idioti přes celý letiště, když v tu nás na kontrole začali šacovat, zda nemáme v těch tequilách třeba kokain. Jo jasně koupili jsme si v duty free tequily zabalený do spešl sáčků plný kokainu. No story mazec. Tak pak letíme na gate a letušky už zavíraly bránu. Já řvu přes celý letiště, ať na nás počkaj. Díky bohu počkaly."

Cestovatelské příkoří Stýblové ale ještě nekončilo.

„Přiletíme do Vídně a odbavený kufr nikde a tequily z duty free jsme nesměli mít v příručním, ale jen v odbaveným zavazadle. Hm, co teď, ok, obětuju svůj příruční kufr a nechám ho odbavit. Jdeme na gate na odlet do Prahy. Po hodině přijde letuška se zprávou, že let se ruší kvůli poruše na letadle. Další let až v úterý ráno,” uvedla zpěvačka skupiny Verona. O umělkyni a jejího manžela se naštěstí letecká společnost postarala a zaplatila jim hotel, večeři a pár dostal také oblečení.

„Neměli jsme fakt nic než pasy a zubní kartáčky a druhý kufr v rozbitým letadle. Teď už jsme v Praze a oba ztracené kufry už máme,” říká Veronika.

Ani po příletu do rodné vlasti ale nebyl konec útrap. „Po příjezdu do Prahy nás měl vyzvednout můj táta na letišti, ale vzhledem k tomu, že na Jižní spojce byla velká bouračka kamionu, tak cesta, kterou normálně jede hodinu a půl, trvala tři hodiny. Takže jsme si chvilky čekání zpříjemňovali na baru a z dovolené si tak přivezli jen pěknou opičku a kousance od komárů,” už se celé situaci Veronika Stýblová jen směje. ■