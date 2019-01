Ženskost jí nechybí ani v oblecích s pánskými prvky: Bývalá královna krásy přestává být jen ramínkem na šaty

Aneta Vignerová

Už dávno není v módním světě vnímaná jako bezduchý věšák na šaty. Názor Anety Vignerové (31) na módu je už dlouho výrazný a neměnný. Bývalá královna krásy miluje minimalismus, nepřehání to se zdobností, ráda si pohrává s pánským stylem a nepodléhá módním trendům.

Když tedy kráska dostala nabídku stát se tváří českého zakázkového krejčovství a vystřídat tak Moniku Marešovou (37), měla radost. Držitelka titulu Miss ČR 2009 byla v tomto projektu kreativní a na navrhování některých modelů se i podílela. „Měla jsem šanci mluvit do střihu a výběru materiálu a udělat to podle svých představ. Díky tomu, že se jedná o věci na míru, tak jsme si s tím mohli hrát,” komentovala modelka svou poslední kampaň, kterou fotila stejně jako její předchůdkyně s dvojčaty Mirkem a Martinem Dubovickými, kteří jsou tvářemi nové pánské kolekce. „Moc jsme si tu práci s klukama užili. Ať už to byl celý tým včetně make-upu, vlasů, nebo fotografa Benedikta Renče, se kterým vždy moc ráda fotím. Prostě jsem se nasmáli,” vzpomíná na spolupráci modelka.

Aneta už několikrát vynesla do společnosti obleky s pánskými prvky. „Prvorepublikové dámy velmi dobře věděly, že pánský styl podtrhne jejich ženskost a smyslnost,“ vysvětluje kreativní ředitelka společnosti Marie Kadlecová. „Mě tohle velmi baví a myslím, že zrovna mému typu to sedí,” kvituje Aneta Vinterová. ■