Takhle jí to sluší ve svatebkách: Půvabná misska sice zatím svatbu nechystá, ale vztah s hokejistou pořád klape

S modelkou Terezou Budkovou jsme se potkali po její první dovolené s hokejistou Ondřejem Pavelcem. I když na sociální sítě nepostovala společné fotografie, ujistila nás, že na Kanárských ostrovech byla doopravdy s ním. A byla to jejich první společná dovolená po ukončení jeho kariéry v NHL.

"On byl vždycky rád, že může být po konci sezóny doma a nejeli jsme ani letos. Ale zpříjemňujeme si to jinak. Jezdíme na víkendy třeba do sklípku anebo za známou na Moravu. A Kanáry byla naše první dovolená, kterou jsme si moc užili. Byli jsme tam dva páry," vysvětlila Tereza.

Ondřej už si splnil i svůj sen o lyžování, které měl v NHL zakázané. "Byl na horách s kamarádem a myslím, že se brzy dostane do formy," mínila Tereza, kterou jsme potkali na přehlídce návrhářky Gábiny Páralové v Brně, kde mimo jiné předváděla i svatební šaty. Moc jí slušely, ale vlastní veselku zatím nechystá.

Na mole vypadala skvěle, vánoční obžerství ji nedostihlo. "Já se udržuju pořád ve stejné váhové kategorii. Nepřejídám se a i na dovolené jsem cvičila. Kdybych se necítila ve formě, tak bych přehlídku ani nevzala," uzavřela. ■