Bývalá královna krásy se vyrovnává s traumaty: Potrat, drsný porod, týrání, nevěra a sexuální zneužívání

Helena Houdová Foto: Instagram H. Houdové

„Chci oslavit své rozhodnutí zvládnout svá traumata. Od sexuálního zneužití v dětství přes smrt mé nejlepší kamarádky, když nám bylo sedm, přes bulimii v pubertě, násilný vztah s mužem, násilný vztah sama se sebou, kdy jsem nenáviděla sebe a svoje tělo příliš dlouho, samovolný potrat, traumatický porod mého syna, manželství s mužem, který žil další tajný život s několika dalšími ženami, setkání se smrtí tváří v tvář,“ vypočítala všechny hrůzy svého života Houdová.

Teď už se někdejší královna krásy cítí mnohem lépe. Už jen to, že o všech traumatech veřejně mluví a inspiruje tím ostatní k tomu, aby se jim ulevilo.

„Oslavuju nejen to, že jsem to dala, ale hlavně to, že jsem se rozhodla vyléčit si své programy, které mi bránily žít život s láskou, radostí a lehkostí,“ dodala modelka, jež potěšila spoustu stejně smýšlejících fanoušků. Houdová momentálně žije se svými dětmi Darienem (10), Daveedem (7) a Deiou (5) v Austrálii. ■