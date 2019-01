Pomluvy a lži: Hvězda Modrého kódu Eva Burešová čelí drsné kyberšikaně, rozhodla se bránit

Eva se vůči útokům na svoji osobu ohradila. Michaela Feuereislová

„Není to moc příjemné, ale už mě to trápí pár dnů a je potřeba se k tomu vyjádřit. Řeší se věc, která vyústila v něco pro mě tak nepochopitelného a nechutného, že jsem z toho utrápená. Dvě mladé slečny, které mají na Instagramu fankluby k seriálu, ve kterém hraji, se zachovaly neuvěřitelně nechutně. Je to na hranici kyberšikany a já takové věci nepodporuji," sdělila prostřednictvím své sociální sítě herečka.

Eva má sama se šikanou negativní zkušenosti, tak se rozhodla, že takové chování v žádném případě nebude tolerovat a kyberšikanu začne řešit. „V Modrém kódu byla jedna komparzistka, která tam chvíli hrála. Já jsem se s ní potkala na place dvakrát nebo třikrát. Ona pak dostala vyhazov, protože byla neschopná, tak mi to řekli i na produkci Modrého kódu, protože nedokázala pracovat, a ona si to vzala strašně osobně a začala vyprávět lži,“ sdělila Burešová pro Top Star.

Na sociální síti pak začala šířit nepravdy o Evě, která se je rozhodla řešit. „Začala o mně psát lži, že mě přistihla na záchodech, kde zvracím a beru projímadla, abych byla takhle hubená. Jako ono to jsou nesmysly, ale když se to dostane mezi ty holčičky, které mě berou třeba jako idol, tak nechci, aby braly projímadla,“ svěřila herečka, které se ale její fanoušci začali zastávat, v důsledku toho jim však přišla řada nelichotivých zpráv.

„Ona spousta lidí, co tam píše, si vůbec neuvědomuje, že některé ty věci, co tam píší, mohou být trestné. A my jsme se rozhodli, že počkáme, jestli se něco bude dít nebo ne, a pak už to budeme řešit,“ dodala závěrem půvabná herečka. ■