Tereza Kerndlová, Hana Zagorová i další hvězdy už si chystají róby: Známe hvězdy dalšího ročníku Česko-Slovenského plesu

Hana Zagorová bude hlavní hvězdou Česko-Slovenského plesu. Michaela Feuereislová

Plesová sezóna se pomalu rozjíždí a o své místo na slunci tancechtivých dam i jejich protějšků bude již pošesté bojovat i prestižní Česko-Slovenský ples. Již víme, že mezi jeho hlavní hvězdy bude patřit Hana Zagorová (72) či oblíbené slovenská skupina No Name.

Organizátoři letos ples pojali zároveň jako oslavu 30. výročí sametové revoluce a 50. výročí prvního slovenského plesu v Praze, kterým kdysi provázela trojice Miroslav Horníček, Milan Lasica a Július Satinský. Tímto večerem byla založena tradice každoročně konaných společenských večerů na počest česko-slovenského přátelství. A právě na jeho odkaz Česko-Slovenský ples navazuje.

16. února se hosté v Obecním domě mohou těšit na moderátora Martina Dejdara (53) a jeho slovenský protějšek Lucii Barmošovou. Živým ztělesněním spojení Česka a Slovenska je hlavní hvězda večera, legenda hudební scény Hana Zagorová. V secesních prostorách se ovšem objeví i další zvučná jména.

Z řad zpěváků to bude Láďa Kerndl a jeho dcera Tereza Kerndlová (32), krásná Mária Čírová a charismatický Adam Ďurica. Kapela No Name se svými hity roztančí i to “neplesové” publikum. K tanci bude hostům zpívat a hrát celá plejáda českých a slovenských sólistů, kapel a folklorních souborů. ■