Takhle nahradil Postráneckého: Oldřich Navrátil se poprvé ukázal v seriálu, kde musel narychlo zaskočit za nemocného kolegu

Oldřich Navrátil v seriálu Krejzovi v jedné z natočených scén Video: archiv FTV Prima

Začátky natáčení byly poměrně hektické, ale Navrátil se s novou a nečekanou rolí vypořádal velmi rychle. „V jednu chvíli jsem dny dělil téměř po hodinách, abych vše stihl. Ale teď už se to usadilo a vše funguje náramně a podle plánu,“ liboval si Navrátil, kterého si pochvalovali i ostatní herci. Na první ukázku se podívejte ve videu. Zde můžete Navrátila porovnat s jeho předchůdcem.

„My jsme s Oldou spolupracovali už v seriálu Rodinná pouta, kde mi hrál švagra, a teď se potkáváme po letech znovu. Jsem moc ráda, že nás cesty zase svedly dohromady. Olda je velkej profík, takže zapadl úplně bez problémů a je to v pohodě,“ pochvalovala si Markéta Plánková (40).

Jelikož se jednotlivé obrazy natáčejí na přeskáčku, na obrazovce se Oldřich Navrátil sice poprvé objeví ve společnosti Michala Suchánka (53), ale jeho první scéna, která se natáčela, byla se seriálovou vnučkou Natálií Halouzkovou, která měla při prvním setkání lehký ostych.

„První Oldřichův obraz tady byl se mnou a já spíš doufám, že jsem dobrý dojem udělala já. Je to super s ním hrát. Myslím, že Oldřich to hraje trochu jinak než pan Postránecký, ale rozhodně ne hůř, samozřejmě. Je to jiný herec, jinak hraje, ale za mě super,“ popisuje herečka první setkání.

Stejně tak to měl i seriálový švagr Filip Blažek. „Bohužel se takové věci stávají a nedá se nic dělat, ale práce s Oldou je skvělá a jsem rád, že jsme se potkali,“ míní Blažek. ■