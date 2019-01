Ilustrační foto Profimedia.cz

Koloběžka slouží jako nenáročný dopravní prostředek, ale podle někoho nabízí i jiné využití. Tento muž si ji nejspíš spletl s míčem a vyhodil ji do vzduchu. Nepočítal ale s tím, co se bude dít po odrazu koloběžky od země. Řídítka mu narazila rovnou do rozkroku...