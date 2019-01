Za tohle ho divačky zbožňovat nebudou: Seriálový herec si zahrál drsného domácího násilníka!

Václav Jiráček jako domácí násilník...

Při natáčení Modrého kódu, který se po měsíční pauze vrací na obrazovky, si zahrál tyrana. Sám herec nám prozradil, zda on sám se ve svém životě setkal s domácím násilím. „Setkal jsem se pouze s „českou Itálií“ …naštěstí!,“ sdělil nám Václav s tím, že se na natáčení i přes nepříjemné scény těšil.

„Těšil jsem se na režiséra Jaromíra Polišenského, se kterým jsem zažil mnoho pracovní radosti v seriálu Přístav,“ popsal Václav Jiráček, který ztvárnil psychicky labilního muže.

Spolu s tím také prozradil, kdy o sám se dostal do nemocnice. „Na operační sál jsem se nikdy jako pacient nepodíval a doufám, že to tak i zůstane. Urgentní příjem mě zbavil bolesti zubů a zánětu středního ucha, který mě potkal při přípravě filmu Alice Nellis Mamas and Papas během potápěčského výcviku,“ dodalherec. ■