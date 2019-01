Slavná komička vystavila bujný dekolt a stala se středem pozornosti: Tohle poprsí nešlo přehlédnout

Sarah Silverman Profimedia.cz

Americká scenáristka, komička a bývalá partnerka herce Michaela Sheena Sarah Silverman (48) dorazila na udílení cen kritiků v plné parádě. V róbě od značky Jovani s hlubokým výstřihem ji rozhodně nešlo přehlédnout. Bujné poprsí totiž bilo do očí.

Přestože její show I Love You, America With Sarah Silverman byla nedávno zastavena po pouhých 21 epizodách, Silverman nevypadala nijak zasmušile, když předávala cenu za nejlepší sci-fi a horor. Než předala cenu tvůrcům vítězného snímku Tiché místo, dokráčela na pódium se šátkem na očích, čímž absolvovala populární Birdbox výzvu.

Ta se rozmohla mezi fanoušky stejnojmenného snímku v hlavní roli se Sandrou Bullock. Ve velmi úspěšném hororu nosí postavy šátky na očích, které v rámci boje o přežití nemohou sundávat. Fanoušci se neváhali vrhnout do výzvy, kdy se zavázanýma očima plní každodenní povinnosti, někdy dokonce po dobu až 24 hodin. Silverman byla jednou z těch, kdo výzvu přijali a splnila ji tak přímo na jevišti. Co si budeme nalhávat, do očí se jí stejně nikdo nedíval. ■