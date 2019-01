Už oslavila padesátku, ale troufla si na molo: Takhle to Lucii Zedníčkové slušelo jako modelce

Lucie Zedníčková si vyzkoušela roli modelky Super.cz

Herečka Lucie Zedníčková (50) už v listopadu oslavila 50. narozeniny, ale rozhodně na to nevypadá. Takže nás na rozdíl od ní samotné ani moc nepřekvapilo, když si ji návrhářka Gábina Páralová vybrala jako tvář módní přehlídky, kterou bilancovala dvacet let své tvorby.

"Předváděla jsem asi třikrát v životě, ale to už je opravdu dávno. Vzpomínám si na nějakou těhotenskou módu, když jsem čekala syna, to už je dvaadvacet let, a potom, když bylo Amélii asi pět, to už je taky deset let zpátky," vzpomínala Lucka. "Takže jsem docela čuměla, když mě Gábina oslovila, jestli bych jí něco nepředvedla," dodala.

"Ty modely mi byly příjemné, tak jsem měla docela dobrý pocit, byla jsem v pohodě, ale podle mě to mají předvádět ty dvacetileté holky, víc to na nich plandá. Přijde mi takové praštěné jít v těch hadrech tam a zase zpátky a nějak se tvářit. Moje máma byla manekýna, to už je hodně dávno, a pamatuju se, že trénovala chůzi s knížkou na hlavě. Mně by určitě spadla," smála se herečka, která dává přednost svojí vlastní profesi. ■