Tahle kráska přes svátky nehřešila. Jinak by si modelka nemohla vzít tak průsvitné šaty

Lucie Kovandová přes svátky kila nenabrala. Super.cz

"Měla jsem tady pár akcí ještě před Vánocemi, fotím pro jeden e-shop, v Brně to teď docela jede, v Praze už jsem nebyla dlouho," řekla nám Lucie, kterou jsme v Brně viděli předvádět módu návrhářky Gábiny Páralové.

Když už se zmínila o svátcích, zajímalo nás, zda na ní zanechaly nějaké tukové stopy. "Musím říct, že ne. Sice jsem pekla, ale nekonzumovala, sladké v poslední době nejím. A to všeobecné obžerství mě nechává docela chladnou. Snažím se být pořád stejná, protože nikdy nevíte, kdy nějaká práce přijde, a během týdne se třeba na focení plavek do formy nedostanete," míní Lucie a dokázala to i na mole, když předváděla průsvitné šaty, v nichž by nedokonalosti postavy byly vidět.

Zvědaví jsme byli i na to, jak jim to klape s přítelem, zásnubní prsten jsme zatím na jejím prsteníčku nezahlédli. "Popravdě bych ani nechtěla, aby to přišlo na Vánoce, ale radši v nějakou jinou dobu, kdy to nebudu čekat. Teď právě kolem mě bylo zásnub na Vánoce hodně moc. Dostala jsem jiné krásné dárky a hlavně jsme byli první Vánoce spolu a s mojí rodinou a to jsem si hrozně užívala," uzavřela Lucie. ■