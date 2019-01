Dokonalá rodinka: Miroslav Táborský se pochlubil manželkou a dospělým synem

Táborský si s rodinou vyrazil do Zoo. Herminapress

Klape jim to přes dvacet let a vypadají stále zamilovaně. Do společnosti nechodí Miroslav Táborský (59) příliš často, když ale vyrazí, tak mu většinou dělá společnost jeho manželka Kateřina. Jinak tomu nebylo ani při návštěvě zoo.