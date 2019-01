Tohle chtělo sebrat hodně odvahy: Herečka z Ulice si nafotila své tělo po porodu

Tereza ukázala svou figuru tři měsíce po porodu. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová/instagram.com

Jednou z motivací jí jsou snímky svého těla před a po porodu, které se nyní herečka rozhodla zveřejnit.

„Obdivuju svoje tělo za to, co minulý rok dokázalo - dokázalo "vyrobit" a porodit tak krásného kluka. Zároveň se v něm teď necítím úplně dobře, je jiné, ztratilo pevnost a svoje staré kalhoty kvůli širší pánvi fakt neoblíknu, což je jasné, protože v těhotenství jsem přibrala 26 kilo, moje tělo prošlo spoustou změn a musí se dát do kupy a vím, že se to nestane hned,“ připsala si herečka k fotkám na sociální síti.

Na prvním snímku je ve sportovním prádle z listopadu 2017, kdy pravidelně cvičila a měla dokonalé křivky. „Druhá fotka je focená 2 měsíce po porodu, předtím bylo poporodní břicho ještě větší - skoro těhotenské, ale to jsem se nevyfotila,“ svěřila se Tereza, která se pochlubila i třetím snímkem, který je vyfocen tři měsíce po porodu, a na základě něj se rozhodla opět začít cvičit a vrátit své tělo do formy. ■