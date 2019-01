Proč není její dcera ve škole? Dara Rolins vysvětlila, jak se Laura učí, když je celý měsíc v exotice

Dara s dcerou Laurou Foto: archiv D. Rolins

Zpěvačka s nejlepším tělem v Česku Dara Rolins (46) si užívá měsíční dovolenou s desetiletou dcerou Laurou na milovaném Bali. Jak to ale dělá se školou?

Fanoušci se hodně podivují a i na sociální síti se množí dotazy, jak je to možné. Leden je klasický školní měsíc, navíc se blíží pololetí, uzavírají se známky a Lola, jak Dara dceři říká, ve škole chybí. Zpěvačka vše vysvětlila.

"Lola má vždy v době, kdy jsme na Bali, měsíční individuální studijní plán. Dopoledne má vždy vyučování, postupujeme přesně podle pokynů její třídní učitelky," prozradila Dara.

"Paní učitelka jí mailem posílá pravidelně i písemky na vypracování a kontrolu, zda všemu rozumí a látku zvládá. Zrovna dnes psala jednu z vlastivědy, zítra ji čeká čeština. Je to šikulka, a i díky tomu jsme extrémně šťastné, že jí to škola umožní. Nechceme víc provokovat, ale ano, tady na Bali je vše, i to učení zábava," dodala zpěvačka. ■