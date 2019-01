Vnadná Iva z Comebacku na pokraji blaha: Ukázala, jak kojí malou dceru Dorotku

Kristýna Leichtová se pochlubila intimní chvilkou s miminkem. Foto: Super.cz/Instagram K. Leichtové

Ačkoliv zveřejňuje fotky svého drobečka jen s velkou opatrností, tento krásný moment si nemohla nechat jen pro sebe. „Já to fakt miluju! Jo, moje prsa figurovala v hlavách hromady puberťáků, ale teď konečně našla svoje nejdůležitější uplatnění,“ oslavovala Ivuška z Comebacku kojení na Instagramu.

Herečka si také pochvalovala, že jejímu miminku mateřské mléko moc chutná. „A byť už Dorotka zvládá občas i mléko umělé, raději si v klidu počká hodinku navíc, až se já a prsa vrátíme ze zkoušky. Bála jsem se, aby jí umělý nezachutnalo víc než to moje, ale naštěstí to vypadá, že to bere jako zpestření, ne moc dobrý zpestření, ale dá se,“ svěřila se Kristýna. ■