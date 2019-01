Scéna jako vytržená z akčního filmu: Kazmova holka na dovolené bojovala s lupičem při jízdě na motorce

Při projížďce po Malajsii se Andrea Kalousová přetahovala s lupičem o svůj mobil. Foto: Super.cz/Instagram A. Kalousové, Kazmy

Celá událost se odehrála v Malajsii, kam se Andrea se svým přítelem Kazmou (33) přesunula z Kambodže. Hned v úvodu svého pobytu na vlastní kůži zažili, že někteří místní obyvatelé nemají vždy dobré úmysly.

Za bílého dne byli okradeni, a to při projížďce hlavním městem Kuala Lumpur na vypůjčeném skútru. „Abychom mohli pořádně vyrazit, potřebovali jsme gumicuky na připevnění našich batohů na motorku. Vyrazili jsme je koupit, a protože jsme neznali cestu, tak jsem jako obvykle navigovala podle aplikace,“ popisovala kráska chvíle před incidentem.

„Koukám na vozovku a kontroluju, jestli jedeme správně. Mžik a najednou za jízdy asi v 30km/h rychlosti svádím přetahovanou o svůj mobil s nějakým motorkářem. Vůbec jsem nevěděla, co se děje. Zmohla jsem se jen na hysterický křik, a i když jsem telefon držela pevně, nebylo to dost pevně na to, aby mi ho nevytrhl," vyprávěla sympatická brunetka a pokračovala:

„Kamča řídil a seběhlo se to tak rychle, že nestihl v první chvíli ani zaregistrovat, co se za ním děje. Periferně viděl, že je někdo hodně blízko a když jsem začala křičet, myslel si, že do nás narazil. Až když se mu podařilo vytrhnout mi ho z ruky, tak křičím, že mi ukradl mobil. V ten moment to Kamčovi došlo, šlápnul na to a vyrazili jsme plnou parou za ním, projel křižovatku na červenou, my za ním... chvíli jsme ho honili, ale nebyla šance ho v místním provozu chytit a každá vteřina té honičky byla o život. Nakonec jsme to vzdali a koukali, jak odjíždí s našim jediným mobilem pryč.“

Přestože z akční honičky vyšli naštěstí bez zranění, po zbytek dne byli ze svého hororového zážitku otřeseni. „Stačí jeden krátký moment a svět kolem vás se rychle změní. Najednou jsou všichni potenciální nepřátelé. Zvláštní - strach funguje. Naštěstí vím, že to je jen ta iluze. Svět je v pořádku a dobrých a krásných lidí je v něm pořád naprostá většina. Byli jsme jen ve špatnou chvíli na špatném místě,“ svěřil se Kazma na Instagramu. ■