Těžká alergická reakce ji málem zabila: Takhle opuchlá Eva Decastelo moderovala a pak zase skončila na kapačkách

Eva Decastelo po těžké alergické reakci opuchlá moderovala přehlídku.

Ukázalo se mimochodem, že ve slaných chipsech, které snědla, nebyly oříšky, jak si myslela, ale mák, na který je také alergická. "Měly na sobě nápis, že jsou čistě slané. Protože mám hodně potravinových alergií, hlídám si obsah všech jídel. A nepomohlo ani to, že jsem si poté, co jsem chipsy snědla, dala dvacet bazénů, což mi rozproudilo krevní oběh a reakce byla o to razantnější," vyprávěla nám před přehlídkou v Brně.

"Nejsem ve své kůži, mám po kapačkách, v sobě prášky, všechno mám trochu v mlze a jsem hodně nateklá. V divadle jsem neměla alternaci, tohle moderování bylo taky dlouho dopředu domluvené. Kdybych byla úplně na umření, tak bych to logicky zrušila, ale věděla jsem, že po těch kapačkách už jsem v pořádku, a když něco zase na benzínce nesním, tak budu v pohodě," uzavřela Eva, kterou po přehlídce odvezla domů do Prahy kamarádka. Na cestu vlakem by si v tomhle stavu netroufla.

Poté však musela znovu do nemocnice, naštěstí jen preventivně. „Dostala jsem kapačky na posílení a pročištění organismu,” svěřila se Super.cz Eva, která už je v domácím léčení. „Jsem doma a v pořádku. Jen asi týden musím brát léky,” dodává Eva Decastelo, o kterou se stará manžel René a děti. ■