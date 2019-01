Upřímná zpověď bratra vévodkyně Kate: James Middleton bojuje s depresemi

James Middleton Profimedia.cz

V noci nemohl spát, v hlavě mu řinčelo, ráno se nutil do práce, celý den zíral na monitor a počítal minuty, kdy už bude moci zase domů. I tohle píše James ve svém textu. „Nemohl jsem komunikovat ani s těmi, které miluji nejvíc, s rodinou a přáteli,“ uvedl.

Middleton si je vědom, že se narodil privilegovaný, jeho rodina patří k britské smetánce nejen kvůli vazbám na královskou rodinu, James tak nikdy nestrádal. „Ale neudělalo mě to imunním vůči depresím. Je těžké popsat ten stav. Není to ani tak smutek. Je to nemoc, rakovina mysli,“ označil svůj stav.

Před rokem si prý uvědomil, že se svými démony nezvládne bojovat sám. Že zoufale potřebuje pomoc. „A toto uvědomění mi přineslo jistý druh klidu. Věděl jsem, že když přijmu pomoc, budu mít naději. To byl záblesk světla v úplné temnotě.“

S depresemi James bojuje od konce roku 2016, o svém stavu se rozhodl promluvit ze dvou důvodů.

„Zaprvé cítím, i když bych nikdy neřekl, že jsem se vyléčil, že tomu rozumím a s odbornou pomocí to zvládnu. Zadruhé, což je důležitější, cítím povinnost o tom otevřeně mluvit, protože to je přesně to, co můj švagr princ William, sestra Catherine a princ Harry obhajují skrze jejich charitu Heads Together, která pomáhá psychicky nemocným,“ píše Middleton.

V textu také uvedl, že od dětství trpí dyslexií a loni mu byla diagnostikována porucha pozornosti.

Middleton věří v dobrý konec. „Konečný výsledek této cesty bude positivní,“ píše s tím, že kdyby měl nechat jediný vzkaz, zněl by takto: „Je OK nebýt OK.“ ■