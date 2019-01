Z buřtíka je obstojně vypadající sympaťák. Kde jsou ty časy, kdy tento zpěvák vážil skoro sto dvacet kilo

To je proměna! Foto: Archiv E. Hýbla

„Vláďa mě pořád přemlouval, ať zkusíme cvičit. Ten den, kdy jsme si podali ruku, jsem v noci přemýšlel. Pokud to mám dát, tak stejně jako vše, co jsem kdy dělal, v životě musím jet naplno. Lítalo mi hlavou, že denně musím na pás pětačtyřicet minut a dvakrát týdně na trénink,” rozpovídal se o své proměně zpěvák a moderátor, pro kterého nebyla proměna vůbec snadná. „Byly dny, kdy jsem nemohl na pás, i dny kdy už jsem nemohl jíst jen zeleninu a maso a koukat se na lidi, jak si dávaj dobroty. Ale byl to zase jen boj s vlastní hlavou,” říká Ezy, která má radost z úbytku váhy. „Výsledkem je 10,5 kilogramu za měsíc,” raduje se. „Cítím se lépe a mám víc energie do práce. Dohodli jsme se s trenérem, že budeme pokračovat v podobném tempu a do léta bych se kromě singlu mohl chlubit i fotkama v plavkách," smál se hudebník.

Ezyho motivací nebylo jen lépe vypadat a povzbudit svým přístupem druhé lidi, ale hubnul také kvůli dobré věci. Svou výzvu propojil s neziskovou organizací Crosspoint Olomouc. Původní sázka zněla tak, že pokud zhubne méně jak deset kilo, pošle na účet charity finanční prostředky. Zpěvák v sázce vyhrál, ale přesto pomůže neziskovce zajistit přístroj pomáhající nemocným se vzácnou chorobou dýchacích cest pro Fakultní nemocnici Olomouc. „Společně s mým otcem jsme vložili do dobročinné dražby podepsaný hokejový dres a vydražili částku padesát tisíc. Vybralo se neuvěřitelných milión a čtvrt," raduje se o něco hubenější Ezy. ■