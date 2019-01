Dieta a dřina ve fitku se vyplatila. Nová princezna českých diskoték si hýčká manžela na líbánkách tímto tělíčkem

Většinu dne tráví v plavkách. Foto: archiv V. Stýblové

Dřinu ve fitku bývalá finalistka pěvecké reality show Česko Slovenská SuperStar ocenila loni v červenci během svého svatebního dne. Štíhlou linii si udržela i po půl roce, kdy odjela s manželem na svatební cestu do Mexika.

„Hodně volného času také trávíme tím, že popíjíme místní dobré drinky a válíme se na pláži, což ke svatební cestě patří,” culí se Veronika Stýblová, která nám poslala pár fotek z pláže i výletů.

Odpočinek po pracovně náročném konci roku potřebovala zpěvačka jako sůl. Po návratu se opět vrhne do plného pracovního nasazení. Se skupinou Verona ji čeká mnoho zajímavých aktivit. S kolegou Petrem Finderem se budou věnovat propagaci nového singlu. „Už před mým odjezdem do Mexika jsme pracovali na novém songu, který vyjde už v únoru, my se na něj moc těšíme, protože o text se postaral skvělý muzikant a textař XindlX,” prozrazuje Veronika Stýblová. ■